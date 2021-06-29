ВВП РФ может вырасти на 3,3% в 2021 году при отсутствии третьей волны пандемии - ЕБРР

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост российской экономики на 3,3% в 2021 году, если стране удастся избежать третьей волны пандемии коронавируса и дальнейших санкций. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе банка, посвященном региональным экономическим перспективам.

По оценкам ЕБРР, в 2022 году экономика РФ может вырасти на 3%. Однако, как подчеркивается в докладе, реализация позитивных сценариев будет зависеть от того, удастся ли стране не допустить третьей волны пандемии, а также от ряда других обстоятельств.

"Это частично будет зависеть от ускорения вакцинации, которая идет довольно медленно. Прогноз подвержен рискам в связи с геополитической напряженностью, в том числе с риском дальнейших санкций, а также волатильностью цен на нефть и спроса на нее", - говорится в документе.