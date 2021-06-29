Связь между обществом и властью необходимо улучшать - Евгений Попов

11:00

Фото Александры Маликовой

Правильно выстроенные связи между обществом и властью решат многие проблемы россиян – сказал на передаче «Отбой» в эфире радиостанции «Говорит Москва» журналист и телеведущий Евгений Попов.

«В последние месяцы я практически ежедневно общаюсь с жителями запада Москвы – провел больше 300 встреч. На своем опыте убедился, что правильно выстроенный диалог приносит ощутимые результаты. Поэтому уверен, если наладить коммуникацию между представителями власти, которые принимают решения, и рядовыми гражданами, которые формируют запросы, мы реально станем жить гораздо лучше», - считает ведущий «60 минут».

Он придерживается мнения, что нужно не только слушать о проблемах рядовых граждан, но всеми силами способствовать их разрешению. «У нас активное гражданское общество. Жители районов Дорогомилово, Кунцево, Раменки и других предлагают инициативы для создания более комфортных условий для жизни. Под ними ставят подписи сотни человек. И это — реальные документы, наполненные конкретикой. Это та жизненная проблематика, которую я буду учитывать в своей работе», - особенно выделил телеведущий.

В своем интервью он не обошел вниманием и инициативы, появившиеся в результате общения с горожанами, особое внимание, по мнению журналиста, стоит уделить увековечиванию памяти военных корреспондентов. «Знать и помнить людей, глазами которых мы видим, что происходит в горячих точках» - по мнению Евгения Попова, объективная необходимость.

«Сегодня журналисты просто описывают происходящие события. Но репортеры в годы Великой Отечественной были настоящими солдатами, находящимися на передовой. Примерно полторы тысячи военкоров не вернулись с фронта, ценой своей жизни выполнив профессиональный долг. Задача нас, потомков, увековечить память о них», - подытожил телеведущий.







