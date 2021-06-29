Сбер начал обслуживать первые электронные закладные, выпущенные на блокчейне
11:04 29.06.2021
Сбербанк в качестве депозитария учета начал обслуживание первых электронных закладных, выпущенных Газпромбанком на блокчейн-платформе «Мастерчейн». Проект был реализован в рамках двухстороннего сотрудничества Сбера и Газпромбанка. Электронные закладные являются аналогами бумажных закладных, используемых при заключении ипотечных договоров.
Промышленную эксплуатацию системы учета электронных закладных в системах банка и в децентрализованной депозитарной системе (ДДС), созданной на базе российской национальной блокчейн-платформы «Мастерчейн», Сбербанк осуществляет с 2020 года.
«Сбербанк – один из инициаторов запуска на платформе «Мастерчейн» децентрализованной депозитарной системы учета е-закладных, – отметил управляющий директор – руководитель депозитария Сбербанка Юрий Дубин. – Сбербанк активно развивает услуги депозитария учета и хранения электронных закладных для финансовых институтов. Развитие рынка закладных в электронном формате способствует повышению оборачиваемости закладных, а также упрощению проведения сделок секьюритизации».
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