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В Москве выявили 6 209 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 29.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 209, до 1 352 392. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,46%. Днем ранее было выявлено 7 246 случаев.

За сутки в Москве зарегистрировали 121 смерть из-за коронавируса против 124 днем ранее, что стало максимальным значением с начала пандемии. Их общее число составило 22 331, следует из сообщения штаба.

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