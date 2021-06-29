В Москве выявили 6 209 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:00 29.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 209, до 1 352 392. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,46%. Днем ранее было выявлено 7 246 случаев.
За сутки в Москве зарегистрировали 121 смерть из-за коронавируса против 124 днем ранее, что стало максимальным значением с начала пандемии. Их общее число составило 22 331, следует из сообщения штаба.
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