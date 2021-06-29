ВОЗ: Вакцинация от коронавируса может проводиться при любом уровне антител

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Не стоит полагаться на наличие антител при принятии решения о вакцинации – считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.



«Оценка иммунитета является сложной задачей и требует различных научных уровней и наличия сложных лабораторий. Присутствие определенных антител в «обычных» тестах обычно не говорит о том, являются ли они нейтрализующими антителами, то есть могут ли они остановить вирус, поэтому ВОЗ не рекомендует данный вид тестов», — сказала Мелита Вуйнович.

Вакцинация на сегодняшний день является лучшим способом достижения личного и общественного иммунитета, полная вакцинация от коронавируса исключает летальный исход даже при условии появления новых штаммов – утверждает представитель ВОЗ в России

«Исследования серологического иммунитета могут проводиться на популяционном уровне и предназначены для научных целей, а не для принятия решений в режиме реального времени в период пандемии. В целом ВОЗ рекомендует вакцинацию в качестве лучшего способа достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета» - отметила Вуйнович.

Тест на антитела, или серологическое исследование, — это анализ на антитела в сыворотке крови, являющиеся частью реакции иммунитета на заражение. Антитела, работающие против вируса, SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, обнаруживаются в первые несколько недель после инфицирования. Присутствие антител говорит о том, что человек был инфицирован SARS-CoV-2, неважно при этом, какую форму носило заболевание: бессимптомную, легкую или тяжелую.