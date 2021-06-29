Минздрав предлагает показывать справку о вакцинации при плановой госпитализации
12:20 29.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минздрав РФ разработал проект приказа, которым хочет обязать пациентов предоставлять справку о вакцинации при плановой госпитализации или получении санаторно-курортного лечения. Проект документа опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Проектом приказа предусмотрено при госпитализации пациентов в медицинские организации, оказывающие специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в плановой форме, а также при приеме в медицинские организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение, учитывать сведения о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (при наличии), в целях создания в указанных медицинских организациях комфортных условий для пациентов, которым проведена вакцинации против коронавирусной инфекции", - говорится в пояснительной записке к документу.
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