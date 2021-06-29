Около 20% выявляемых во Франции случаев коронавируса относятся к штамму "дельта"
13:00 29.06.2021 Источник: Интерфакс
Около 20% диагностируемых во Франции случаев заражения коронавирусом COVID-19 в последние дни являются штаммом "дельта", сообщил во вторник глава Минздрава страны Оливье Веран.
"Вариант "дельта" представляет 20% диагностируемых во Франции случаев, и он постепенно становится доминирующим", - сказал Веран в эфире радиостанции "Франс-энфо".
Он призвал французов "сохранять бдительность" и "массово вакцинироваться".
Французские СМИ напоминают, что неделю назад доля случаев штамма "дельта" во Франции составляла около 10%.
За время пандемии коронавируса во Франции выявили 5,7 млн случаев COVID-19, около 111 тыс. человек скончались.
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