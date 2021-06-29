Полицейские Киева применили слезоточивый газ при разгоне протестующих предпринимателей

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции Киева применили слезоточивый газ во время столкновений с протестующими представителями малого бизнеса у стен офиса президента Украины. Об этом сообщило во вторник украинского издание "Страна", опубликовав соответствующую видеозапись.

Несколько сотен протестующих предпринимателей, которые во вторник начали акцию под названием "Похороны малого бизнеса" на столичной площади Независимости, подошли к офису президента. У главного входа сотрудники полиции потребовали от участников акции показать личные вещи, что спровоцировало столкновения. Полицейские применили слезоточивый газ. Сейчас проход на площадь перед офисом президента заблокирован.

Ранее сегодня протестующие пытались пройти маршем в центре Киева с гробом и ритуальными венками, которые, как пояснили организаторы протеста, символизируют похороны малого бизнеса. Сотрудники полиции им препятствовали и изъяли реквизит, что в итоге также привело к потасовкам. В результате акции были задержаны несколько ее участников. Действия полиции в отношении протестующих предпринимателей были довольно жесткими на фоне того, что днем ранее стражи порядка не препятствовали акции украинских националистов возле офиса главы государства. Последние требовали объявить Зеленскому импичмент, держали в руках плакаты с угрозами тюремного заключения в адрес украинского лидера и выкрикивали оскорбительные лозунги.

Организаторы сегодняшнего протеста предпринимателей - представители движения SaveФОП, которое украинские СМИ связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Протестующие требуют принятия законопроектов, направленных на защиту упрощенной системы налогообложения, уменьшения налогов.

Протесты предпринимателей начались еще в конце прошлого года. Изначально они требовали отмены ограничений на предпринимательскую деятельность, введенных в связи с карантином, а также принять законопроекты об упрощенной системе налогообложения и отмене обязательного использования кассовых аппаратов. Акции и ранее неоднократно сопровождались столкновениями митингующих с полицией.