Большинство россиян заявили, что строят карьеру не прибегая к помощи знакомых - опрос
13:32 29.06.2021
Специалисты сервиса «Работа.ру» провели исследование и выяснили, какое значение жители России придают связям в вопросе продвижения по карьерной лестнице. Так, 25% респондентов выразили уверенность в том, что без связей и знакомств невозможно построить успешную карьеру.
Ещё 44% участников исследования отметили, что иногда связи бывают полезны для продвижения по карьере.
В то же время 17% россиян заявили, что навыки и образование важнее полезных знакомств, а 14% респондентов отдали в этом вопросе предпочтение удаче и умению находить общий язык с коллегами и начальством.
В свою очередь, 65% опрошенных отметили, что строят свою карьеру самостоятельно, не прибегая к помощи знакомых. RT
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