0
0
0
НОВОСТИ

Большинство россиян заявили, что строят карьеру не прибегая к помощи знакомых - опрос

13:32 29.06.2021

Специалисты сервиса «Работа.ру» провели исследование и выяснили, какое значение жители России придают связям в вопросе продвижения по карьерной лестнице. Так, 25% респондентов выразили уверенность в том, что без связей и знакомств невозможно построить успешную карьеру.

Ещё 44% участников исследования отметили, что иногда связи бывают полезны для продвижения по карьере.

В то же время 17% россиян заявили, что навыки и образование важнее полезных знакомств, а 14% респондентов отдали в этом вопросе предпочтение удаче и умению находить общий язык с коллегами и начальством.

В свою очередь, 65% опрошенных отметили, что строят свою карьеру самостоятельно, не прибегая к помощи знакомых. RT

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 29.06.2021
Полицейские Киева применили слезоточивый газ при разгоне протестующих предпринимателей
0
57
13:05 29.06.2021
Депутаты Южной Кореи приняли резолюцию против плана сброса воды с АЭС "Фукусима-1"
0
79
13:00 29.06.2021
Около 20% выявляемых во Франции случаев коронавируса относятся к штамму "дельта"
0
86
12:32 29.06.2021
Отцам детей от суррогатной матери, усыновленных приемной, положен материнский капитал - КС
0
139
12:20 29.06.2021
Минздрав предлагает показывать справку о вакцинации при плановой госпитализации
0
157
12:05 29.06.2021
Береговая охрана Грузии и военные принимают участие в учениях Sea Breeze в Черном море
0
191
12:00 29.06.2021
В Москве выявили 6 209 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
160
11:32 29.06.2021
ВОЗ: Вакцинация от коронавируса может проводиться при любом уровне антител
0
181
11:32 29.06.2021
В России зарегистрировали 652 смерти из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
0
222
11:20 29.06.2021
ВВП РФ может вырасти на 3,3% в 2021 году при отсутствии третьей волны пандемии - ЕБРР
0
225

Возврат к списку