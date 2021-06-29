Большинство россиян заявили, что строят карьеру не прибегая к помощи знакомых - опрос

13:32

Специалисты сервиса «Работа.ру» провели исследование и выяснили, какое значение жители России придают связям в вопросе продвижения по карьерной лестнице. Так, 25% респондентов выразили уверенность в том, что без связей и знакомств невозможно построить успешную карьеру.

Ещё 44% участников исследования отметили, что иногда связи бывают полезны для продвижения по карьере.

В то же время 17% россиян заявили, что навыки и образование важнее полезных знакомств, а 14% респондентов отдали в этом вопросе предпочтение удаче и умению находить общий язык с коллегами и начальством.

В свою очередь, 65% опрошенных отметили, что строят свою карьеру самостоятельно, не прибегая к помощи знакомых. RT

