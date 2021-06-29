В Курской области вводят обязательную вакцинацию ряда групп населения

14:00 Источник: Эхо Москвы

Курская область присоединилась к российским регионам, которые ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. До конца лета сделать прививку должны будут не менее 70% сотрудников общепита, сферы услуг, транспорта, ЖКХ и других сфер, сообщают «Курские известия».

С начала июня заболеваемость в области выросла почти вдвое.

Таким образом, как отмечает газета РБК, регион стал уже 21-м по счету, объявившим об обязательной вакцинации работников. Эхо Москвы