В Курской области вводят обязательную вакцинацию ряда групп населения
14:00 29.06.2021 Источник: Эхо Москвы
Курская область присоединилась к российским регионам, которые ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. До конца лета сделать прививку должны будут не менее 70% сотрудников общепита, сферы услуг, транспорта, ЖКХ и других сфер, сообщают «Курские известия».
С начала июня заболеваемость в области выросла почти вдвое.
Таким образом, как отмечает газета РБК, регион стал уже 21-м по счету, объявившим об обязательной вакцинации работников. Эхо Москвы
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