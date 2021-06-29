Достичь в РФ уровня вакцинации от ковида в 60% к осени не удастся - Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Достичь популяционного иммунитета в России к коронавирусу на уровне 60% к осени этого года не удастся, сроки будут сдвигаться. Такое мнение высказал во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очевидно, что 60% привить [к осени] не удастся, мы видим, что только на этой неделе более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться, до этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне, несмотря на то, что все возможности для этого государством были созданы", - сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что сроки достижения популяционного иммунитета "будут сдвигаться вправо (на более поздний период - прим. ТАСС)".