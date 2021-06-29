Полиция подтвердила, что дело главреда "Проекта" касается фильма на телеканале "Дождь"
14:32 29.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердило, что уголовное дело о клевете. возбужденное в отношении главного редактора издания "Проект" Романа Баданина и журналистки издания Марии Жолобовой, касается фильма телеканала "Дождь".
"В настоящее время в Москве сотрудники полиции проводят следственные действия по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 128.1 УК РФ ("Клевета"), и находящемуся в производстве ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Данное уголовное дело было возбуждено по заявлению гражданина о демонстрации в эфире телеканала "Дождь" фильма, который содержал заведомо ложную информацию, порочащую его честь и достоинство", - сообщает ГСУ ГУ МВД на своем сайте.
В полиции отметили, что авторами фильма являются Роман Баданин и Мария Жолобова. "В целях получения сведений, имеющих доказательственное значение по уголовному делу, проводится ряд обысков, в том числе по местам их проживания", - добавили в главке.
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