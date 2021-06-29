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МИД Чехии разъяснил, что посольство РФ законно занимает территорию в Праге - СМИ

15:00 29.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство РФ в Праге использует занимаемую им территорию в соответствии с постановлением чехословацкого правительства от 1970 года, и поэтому требования к нему пражских муниципальных властей освободить полгектара от общей площади не имеют юридических оснований. Это следует из письма МИД Чехии, направленного главе муниципалитета района Прага-7 Яну Чижинскому. Выдержку из документа процитировала во вторник газета "Млада фронта Днес".

"В 1972 году Управление обслуживания дипломатического корпуса [МИД Чехословакии] на договорной основе перевело участок в вечное бесплатное пользование тогдашнего советского посольства [в Чехословакии]. Это произошло на основе постановления правительства ЧССР [Чехословацкой социалистической республики] от 17 сентября 1970 года", - подчеркивается в письме.

Участок, таким образом, является чешской собственностью, но Россия, являющаяся правопреемницей СССР, вправе использовать его для размещения своего дипломатического представительства. Выполнение требования муниципальных властей, как считают в чешском внешнеполитическом ведомстве, привело бы к нарушению международного права, отмечает издание.

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