Летальность от ковида выросла с 1-2% до 5-10% - Гинцбург

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Летальность от новой коронавирусной инфекции уже увеличилась с 1-2% до порядка 5-10%, заявил во вторник директор разработавшего вакцину "Спутник V" Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"В определенном проценте случаев, который по всей видимости будет постоянно увеличиваться, этот процент тяжелых летальных случаев может исчисляться уже не 1-2%, а порядка 5-10%. Поэтому вакцинация совершенно необходима как профилактическое средство от этого заболевания, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы погасить эпидемический процесс и выработать коллективный иммунитет", - сказал он на пресс-конференции.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 181,5 млн человек, более 3,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 493 557 случаев заражения, выздоровели 4 984 037 человек, умерли 134 545. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.