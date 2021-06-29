Кремль призывает принять меры по борьбе с жуликами, торгующими поддельными QR-кодами

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль обеспокоен ситуацией с торговлей поддельными сертификатами о вакцинации от ковида и соответствующими QR-кодами и считает необходимым принять меры по борьбе с такими преступлениями. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, беспокоит [эта ситуация]", - сказал представитель Кремля. Он выразил сожаление, что "эта ниша заполняется жуликами, которые готовы подвергать риску здоровье людей". "Безусловно, нужны меры борьбы с этими жуликами", - подчеркнул Песков.