В кабмине поддержали проект о штрафах до 30 тыс. рублей за выброшенных питомцев
16:00 29.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала с учетом замечаний проект поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях, включающий в том числе введение штрафа до 30 тысяч рублей за оставление домашних животных без владельца. Об этом ТАСС сообщил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Текст документа имеется в распоряжении ТАСС.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - отмечается в проекте отзыва комиссии.
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