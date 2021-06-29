В кабмине поддержали проект о штрафах до 30 тыс. рублей за выброшенных питомцев

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала с учетом замечаний проект поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях, включающий в том числе введение штрафа до 30 тысяч рублей за оставление домашних животных без владельца. Об этом ТАСС сообщил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Текст документа имеется в распоряжении ТАСС.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - отмечается в проекте отзыва комиссии.