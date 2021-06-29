В РФ из-за небольшой прослойки вакцинированных создаются условия для эволюции коронавируса - замдиректора Центра им. Гамалеи

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Идеальные условия для эволюции коронавируса создаются в России из-за небольшой прослойки вакцинированных. Об этом во вторник сообщил заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

"У нас с вами создается небольшая иммунная прослойка и огромный процент людей, которые не вакцинированы. У нас есть огромная буферная зона для эволюции вирусов, где могут отбираться варианты, которые перекидываются на тех немногих вакцинированных и создают идеальные условия для эволюции вирусов", - сказал он на пресс-конференции.