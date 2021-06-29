В Центре Москвы нужно поднять уровень инфраструктуры для владельцев домашних животных - Леонов

16:50

Фото "ЛизаАлерт"

Олег Леонов - куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей - считает, что в Центральном округе должно быть больше современных, хорошо оборудованных площадок для выгула домашних питомцев.

«Мы все хотим жить в ухоженном и комфортном округе, но для этого нужна нормальная инфраструктура. Никому не нравится, когда человек выгуливает свою собаку на траве возле дома. Так давайте сделаем больше специальных площадок. Сейчас некоторым владельцам собак приходится идти к таким вольерам через несколько улиц. Инфраструктуры банально на всех не хватает, а ведь это центр города», — поделился мнением общественник.

В настоящий момент очень много говорится об экологической ситуации в столице. Задача, связанная с благоустройством новых площадок для выгула собак, вполне вписывается в рамки обозначенной проблемы.

Владельцы домашних питомцев на встрече с куратором «ЛизаАлерт» поделились мнением о качестве существующей инфраструктуры. Высказывались пожелания, например, об увеличении мест выгулов по сравнению с текущим количеством, оборудовании их в полном объеме скамейками и урнами. Также говорилось об улучшении самих площадок, были предложены некоторые новшества, в частности, предлагалось оснастить будущие площадки зарядными устройствами для мобильных телефонов и сетью wi-fi.

Олег Леонов, подводя итог встречи, отметил, что высказанные предложения могут сделать жизнь Центрального округа гораздо комфортнее.