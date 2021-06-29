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НОВОСТИ

Заболеваемость COVID-19 растет во всех регионах России - Попова

17:00 29.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией растет во всех регионах России, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"По итогам прошедшей недели мы отмечаем рост во всех субъектах Российской Федерации. Ситуация остается крайне напряженной", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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