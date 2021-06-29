В ЕС впервые произвели больше энергии из возобновляемых источников, чем из ископаемых
17:12 29.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Производство электроэнергии из возобновляемых источников в ЕС впервые превысило производство из ископаемого топлива. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник предварительные данные европейского статистического агентства Евростат за 2020 год.
По его информации, в прошлом году производство электроэнергии из возобновляемых источников выросло до 1 052 582 ГВт ч, что на 29 994 ГВт ч больше, чем выработка из ископаемого топлива. В 2019 году этот показатель составлял 979 866 ГВт ч, в то время как в 1990 году - 303 279 ГВт ч.
В прошлом году производство электроэнергии из ископаемого топлива в Евросоюзе снизилось на 9,8%, достигнув самой низкой точки за 30 лет: с 1 133 402 ГВт ч в 2019 году до 1 022 589 ГВт ч в 2020 году. В 1990 г. этот показатель составлял 1 226 156 ГВт ч, а в 2007 г. он достиг пика в 1 584 005 ГВт ч.
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