В ЕС впервые произвели больше энергии из возобновляемых источников, чем из ископаемых

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Производство электроэнергии из возобновляемых источников в ЕС впервые превысило производство из ископаемого топлива. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник предварительные данные европейского статистического агентства Евростат за 2020 год.

По его информации, в прошлом году производство электроэнергии из возобновляемых источников выросло до 1 052 582 ГВт ч, что на 29 994 ГВт ч больше, чем выработка из ископаемого топлива. В 2019 году этот показатель составлял 979 866 ГВт ч, в то время как в 1990 году - 303 279 ГВт ч.

В прошлом году производство электроэнергии из ископаемого топлива в Евросоюзе снизилось на 9,8%, достигнув самой низкой точки за 30 лет: с 1 133 402 ГВт ч в 2019 году до 1 022 589 ГВт ч в 2020 году. В 1990 г. этот показатель составлял 1 226 156 ГВт ч, а в 2007 г. он достиг пика в 1 584 005 ГВт ч.