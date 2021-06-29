В РФ выявлен случай заражения штаммом коронавируса "Дельта-плюс"
17:32 29.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Случай заражения штаммом коронавируса "Дельта-плюс" выявлен в России, пациентка перенесла его в легкой форме, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"По России хочу пояснить, что тот штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе, мы очень тщательно проверили всю информацию. Информация подтвердилась, это в самом деле вариант "Дельта-плюс". Женщина <...> перенесла это заболевание в легкой форме, здесь все закончилось благополучно" - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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