Около 60% жителей Украины считают русский язык иностранным - опрос

18:00 Источник: Интерфакс

На Украине 43,6% жителей согласны с утверждением, что русский язык является иностранным. Еще 15% ответили на соответствующий вопрос - "скорее, да", свидетельствуют результаты исследования "Восприятие гражданами Украины иностранных языков", проведенного социологической компанией "Active Group" 29-30 мая 2021 года.

"Скорее, нет" ответили 24,7% респондентов, "точно нет" - 15,2% .

В возрастном разрезе положительный ответ на этот вопрос дали 45,8% респондентов возрастной категории 60+, 69,4% респондентов 50-59 лет, 73,7% респондентов 40-49 лет, 48,8% респондентов 30-39 лет и 64,5% респондентов 18-29 лет. Менее склонны считать русский иностранным мужчины, чем женщины, и жители села, чем жители города.

При этом подавляющее большинство украинцев считают знание английского языка необходимым (84,9%), признают, что оно дает карьерные преимущества (86,9%) и что он должен быть обязателен для изучения до среднего уровня (intermediate) в украинских школах