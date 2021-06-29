Около 60% жителей Украины считают русский язык иностранным - опрос
18:00 29.06.2021 Источник: Интерфакс
На Украине 43,6% жителей согласны с утверждением, что русский язык является иностранным. Еще 15% ответили на соответствующий вопрос - "скорее, да", свидетельствуют результаты исследования "Восприятие гражданами Украины иностранных языков", проведенного социологической компанией "Active Group" 29-30 мая 2021 года.
"Скорее, нет" ответили 24,7% респондентов, "точно нет" - 15,2% .
В возрастном разрезе положительный ответ на этот вопрос дали 45,8% респондентов возрастной категории 60+, 69,4% респондентов 50-59 лет, 73,7% респондентов 40-49 лет, 48,8% респондентов 30-39 лет и 64,5% респондентов 18-29 лет. Менее склонны считать русский иностранным мужчины, чем женщины, и жители села, чем жители города.
При этом подавляющее большинство украинцев считают знание английского языка необходимым (84,9%), признают, что оно дает карьерные преимущества (86,9%) и что он должен быть обязателен для изучения до среднего уровня (intermediate) в украинских школах
НОВОСТИ
- 18:03 29.06.2021
- Вассерман раскритиковал реформу здравоохранения в России
- 17:37 29.06.2021
- Евгений Нифантьев организовал для московских семей исторический квест
- 17:32 29.06.2021
- В РФ выявлен случай заражения штаммом коронавируса "Дельта-плюс"
- 17:12 29.06.2021
- В ЕС впервые произвели больше энергии из возобновляемых источников, чем из ископаемых
- 17:00 29.06.2021
- Заболеваемость COVID-19 растет во всех регионах России - Попова
- 16:50 29.06.2021
- В Центре Москвы нужно поднять уровень инфраструктуры для владельцев домашних животных - Леонов
- 16:32 29.06.2021
- В РФ из-за небольшой прослойки вакцинированных создаются условия для эволюции коронавируса - замдиректора Центра им. Гамалеи
- 16:12 29.06.2021
- Экс-глава ФБК Жданов объявлен в международный розыск
- 16:00 29.06.2021
- В кабмине поддержали проект о штрафах до 30 тыс. рублей за выброшенных питомцев
- 15:32 29.06.2021
- Кремль призывает принять меры по борьбе с жуликами, торгующими поддельными QR-кодами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать