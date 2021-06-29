Евгений Нифантьев организовал для московских семей исторический квест
17:37 29.06.2021
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Фото Галины Бродской
«Наш исторический квест – еще одна возможность показать детям и родителям, насколько интересным и познавательным может быть семейный отдых. Конечно, именно на родителях лежит ответственность за то, что дети проводят в виртуальной реальности больше трех часов в день. Это показали результаты нашего недавнего опроса жителей Южного округа», – отметил Евгений Нифантьев.
Участникам предлагалось с помощью карты отыскать в парке достопримечательности и раскрыть их секреты, связь с историей. Например, в ходе приключения участникам стало известно, что Башня-руина была возведена на рубеже XVIII-XIX веков благодаря моде на искусственные развалины, подражающие древним руинам. Сама башня как бы является фрагментом старой крепости со смотровой башней и элементами стены. У Башни-руины есть и еще одно неформальное название - «Четртова лестница» или «Чертова гора», и связано оно с попытками любителей острых ощущений, забравшихся на стену, спуститься вниз.
Одна из достопримечательностей «Царицыно» - павильон «Миловида», в его богато украшенных стенах летом 1914 года по просьбе почитателей пел Шаляпин.
На взгляд Евгения Нефантьева, ограничивать время пребывания ребенка в интернете и ничего не предлагать взамен – не практично, обязательно нужно предложить альтернативный вариант времяпрепровождения, активный отдых с семьей и друзьями, либо секцию по интересам.
«Совместные походы в кино или на природу, участие в экологических акциях и познавательных квестах, семейные игры на свежем воздухе или посещение музеев и театров – все это способно отвлечь детей от гаджетов и прочно войти в их жизнь, сделав ее более активной и увлекательной», – уверен общественник.
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