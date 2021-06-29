Вассерман раскритиковал реформу здравоохранения в России
18:03 29.06.2021
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Фото: из личного архива
А. Вассермана
«У меня есть довольно много публикаций, где я рассматриваю теоретические основы нынешних реформ медицины и показываю, почему эти основы несостоятельны, почему реформы, исходящие из этих оснований заведомо разрушительны, и как надо менять подход к медицине, чтобы она действительно выполняла свое общественное предназначение. Хоть сейчас и говорят, что медицина – это часть сферы услуг, но это вовсе не услуга» - заявил Вассерман.
В ходе видеоконференции, в которой приняли участие более 200 сотрудников больницы, и, отвечая на вопрос врачей о направлении развития медицины при условии «отмены» реформы здравоохранения, публицист высказал мнение, что кроме медиков оценить и найти решение проблемы не может никто, следовательно, и направление движения выбирать им.«Я четко знаю, что нужно вывести медицину из сферы услуг. Надо ставить конечную цель или критерий оценки - не вырученные средства, а подъем уровня здоровья населения. А какие будут критерии оценки уровня здоровья населения, должны определить сами медицинские специалисты. Я точно считаю необходимым такое изменение критерия оценки и совершенно уверен, что, когда будет изменен критерий оценки медицины дальше, специалисты сами разберутся, что им делать, а что нет», — подвел итог аналитик.
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