Минобороны Нидерландов обвинило РФ в "имитации атак" на голландский фрегат в Черном море

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские истребители создали небезопасную ситуацию в Черном море, пролетев "очень низко" над голландским фрегатом "Эвертсен". С таким утверждением выступило во вторник Министерство обороны Нидерландов.

По данным ведомства, инцидент "произошел в прошлый четверг, когда военный корабль находился к юго-востоку от Крыма". Как утверждают в Минобороны, российские самолеты, вооруженные бомбами и ракетами класса "воздух - поверхность", "пролетали очень низко и близко [к фрегату], имитируя атаки".

С точки зрения голландской стороны, своими действиями Россия нарушила право на свободу судоходства.