В Индонезии затонуло судно, на борту которого находились более 50 человек
19:20 29.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пассажирское судно, перевозившее более 50 человек, затонуло в Индонезии. Об этом сообщил во вторник новостной портал "Детик".
По поступающей информации, авария произошла в проливе Бали. На борту находились 41 пассажир и 15 членов экипажа.
По меньшей мере шесть человек погибли, восемь получили ранения в результате крушения пассажирского парома около берегов индонезийского острова Бали. Об этом сообщил во вторник агентству Синьхуа руководитель отдела полиции района Джембрана Ади Вибава.
По его словам, "среди погибших трое мужчин и трое женщин". Ранее спасатели доставили на берег 31 человека, восемь из них получили ранения.
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