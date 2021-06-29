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НОВОСТИ

В Индонезии затонуло судно, на борту которого находились более 50 человек

19:20 29.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирское судно, перевозившее более 50 человек, затонуло в Индонезии. Об этом сообщил во вторник новостной портал "Детик".

По поступающей информации, авария произошла в проливе Бали. На борту находились 41 пассажир и 15 членов экипажа.

По меньшей мере шесть человек погибли, восемь получили ранения в результате крушения пассажирского парома около берегов индонезийского острова Бали. Об этом сообщил во вторник агентству Синьхуа руководитель отдела полиции района Джембрана Ади Вибава.

По его словам, "среди погибших трое мужчин и трое женщин". Ранее спасатели доставили на берег 31 человека, восемь из них получили ранения.

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