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"Перекресток" на юго-востоке Москвы опечатали после выявления случаев COVID-19 у персонала

19:40 29.06.2021

Магазин сети «Перекресток» на юго-востоке российской столицы опечатали в связи с многочисленными нарушениями мер профилактики COVID-19. По словам специалиста-эксперта территориального отдела управления Роспотребнадзора в Юго-восточном административном округе Фариса Лабаша было проведено эпидемиологическое расследование в торговом доме по улице Братиславской 27, корпус 1. «Юридическим лицом не приняты меры по устранению нарушений, лица, контактировавшие с заболевшими, не устранены. В ходе осмотра выявлены нарушения дезинфекционного режима, сотрудники работают без средств индивидуальной защиты, со спущенными масками, обслуживаются посетители без масок и перчаток, частично стёрта разметка для соблюдения социальной дистанции, не предпринимаются меры для соблюдения дистанции на кассовом узле, не проводится обработка покупательских тележек, журнал термометрии заполняется формально», - отметил Лабаш.

По его словам, санитарное состояние помещений торгового дома было неудовлетворительным и специалисты Роспотребнадзора возбудили дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ. За нарушения по этой статье работа магазина может быть приостановлена на срок до 90 суток. «Центральный вход в магазин опечатан, материалы дела переданы в суд», - заявил специалист Роспотребнадзора.

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