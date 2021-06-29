Из-за мутаций коронавируса прививаться нужно каждые полгода - Гинцбург
20:00 29.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции необходимо каждые полгода, это требуется делать и тем, кто уже переболел. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург отметил, что штамм, который вызывает COVID-19, постоянно мутирует. "В настоящее время необходимо вакцинироваться, как во всех инструктивных документах Минздрава сейчас написано, - и написано совершенно правильно - каждые полгода. Вакцинироваться надо и тем, кто переболел, для того, чтобы постоянно иметь высокие титры протективных антител в крови", - сказал он на пресс- конференции во вторник.
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