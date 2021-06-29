Посольство США в РФ сможет нанять американцев лишь после решения вопроса с визами - посол
20:40 29.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американское посольство в Москве сможет нанять граждан США на место бывших сотрудников - россиян только после того, как стороны урегулируют визовый вопрос. Об этом заявил американский посол в Москве Джон Салливан в интервью телеканалу "Дождь".
"Это существенная проблема. <...> Официальный представитель МИД России [Мария Захарова] упустила из вида, что в последнее время мы не могли получить визы для американских граждан, необходимые для того, чтобы сюда приехать и здесь работать. В этом проблема и состоит. <...> У нас есть американские граждане для работы в посольстве, но мы не можем получить для них визы. Это основной вопрос, который нам нужно немедленно решить", - сказал дипломат, комментируя слова Захаровой о том, что американское посольство может довести количество своих сотрудников до нормы, нанимая граждан США.
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