Вакцинация остается добровольной, Путин на прямой линии даст развернутый ответ - Песков

21:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вакцинация в России остается добровольной, президент РФ Владимир Путин на прямой линии даст развернутый ответ на эту тему. Такое мнение пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков высказал в интервью каналу "Россия-24".

"Вакцинация действительно остается добровольной. Я не сомневаюсь, что во время прямой линии президент даст развернутый ответ", - сказал Песков.