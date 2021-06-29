Вакцинация остается добровольной, Путин на прямой линии даст развернутый ответ - Песков
21:26 29.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вакцинация в России остается добровольной, президент РФ Владимир Путин на прямой линии даст развернутый ответ на эту тему. Такое мнение пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков высказал в интервью каналу "Россия-24".
"Вакцинация действительно остается добровольной. Я не сомневаюсь, что во время прямой линии президент даст развернутый ответ", - сказал Песков.
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