Для реконструкции БАМа минобороны намерено задействовать 1,8 тыс. человек
08:10 30.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Общая численность создаваемой группировки Минобороны России составит более 1,8 тыс. человек и более 1,2 тыс. единиц техники, в том числе на первом этапе с 2021 года - более 1,4 тыс. человек и более 900 единиц техники, на втором этапе с 2022 года - с увеличением примерно на 400 человек и около 300 единиц техники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за реконструкцию железнодорожными войсками участка БАМа от станции Улак до разъезда Мирошниченко протяженностью 156 км отвечает Восточный военный округ, участка от разъезда Мирошниченко до станции Февральск протяженностью 183 км - Центральный военный округ
НОВОСТИ
- 09:32 30.06.2021
- Из-за задержек Гватемала потребовала от России вернуть аванс за поставки «Спутника»
- 09:20 30.06.2021
- Военный корабль США Ross не приближался к водам Крыма - представители Sea Breeze
- 09:05 30.06.2021
- Сборная Украины прошла в четвертьфинал ЧЕ
- 09:00 30.06.2021
- Путин подписал закон о защите минимального дохода должника от списания
- 08:20 30.06.2021
- Из-за вспышки коронавируса в Туве прекращена работа детских лагерей - власти
- 22:40 29.06.2021
- В Испании одобрили законопроект, позволяющий с 14 лет менять в загсе данные о своем поле
- 22:00 29.06.2021
- РФ поднимала авиацию для предупреждения нарушения границы фрегатом Нидерландов
- 21:26 29.06.2021
- Вакцинация остается добровольной, Путин на прямой линии даст развернутый ответ - Песков
- 20:40 29.06.2021
- Посольство США в РФ сможет нанять американцев лишь после решения вопроса с визами - посол
- 20:00 29.06.2021
- Из-за мутаций коронавируса прививаться нужно каждые полгода - Гинцбург
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать