0
0
163
НОВОСТИ

Для реконструкции БАМа минобороны намерено задействовать 1,8 тыс. человек

08:10 30.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны РФ планирует задействовать группировку из 1,8 тыс. человек для выполнения работ по реконструкции Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в Амурской области, сообщило военное ведомство.

"Общая численность создаваемой группировки Минобороны России составит более 1,8 тыс. человек и более 1,2 тыс. единиц техники, в том числе на первом этапе с 2021 года - более 1,4 тыс. человек и более 900 единиц техники, на втором этапе с 2022 года - с увеличением примерно на 400 человек и около 300 единиц техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за реконструкцию железнодорожными войсками участка БАМа от станции Улак до разъезда Мирошниченко протяженностью 156 км отвечает Восточный военный округ, участка от разъезда Мирошниченко до станции Февральск протяженностью 183 км - Центральный военный округ

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 30.06.2021
Из-за задержек Гватемала потребовала от России вернуть аванс за поставки «Спутника»
0
10
09:20 30.06.2021
Военный корабль США Ross не приближался к водам Крыма - представители Sea Breeze
0
52
09:05 30.06.2021
Сборная Украины прошла в четвертьфинал ЧЕ
0
91
09:00 30.06.2021
Путин подписал закон о защите минимального дохода должника от списания
0
95
08:20 30.06.2021
Из-за вспышки коронавируса в Туве прекращена работа детских лагерей - власти
0
147
22:40 29.06.2021
В Испании одобрили законопроект, позволяющий с 14 лет менять в загсе данные о своем поле
0
577
22:00 29.06.2021
РФ поднимала авиацию для предупреждения нарушения границы фрегатом Нидерландов
0
687
21:26 29.06.2021
Вакцинация остается добровольной, Путин на прямой линии даст развернутый ответ - Песков
0
882
20:40 29.06.2021
Посольство США в РФ сможет нанять американцев лишь после решения вопроса с визами - посол
0
668
20:00 29.06.2021
Из-за мутаций коронавируса прививаться нужно каждые полгода - Гинцбург
0
723

Возврат к списку