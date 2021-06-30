Для реконструкции БАМа минобороны намерено задействовать 1,8 тыс. человек

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны РФ планирует задействовать группировку из 1,8 тыс. человек для выполнения работ по реконструкции Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в Амурской области, сообщило военное ведомство.



"Общая численность создаваемой группировки Минобороны России составит более 1,8 тыс. человек и более 1,2 тыс. единиц техники, в том числе на первом этапе с 2021 года - более 1,4 тыс. человек и более 900 единиц техники, на втором этапе с 2022 года - с увеличением примерно на 400 человек и около 300 единиц техники", - говорится в сообщении.



Отмечается, что за реконструкцию железнодорожными войсками участка БАМа от станции Улак до разъезда Мирошниченко протяженностью 156 км отвечает Восточный военный округ, участка от разъезда Мирошниченко до станции Февральск протяженностью 183 км - Центральный военный округ



