Из-за вспышки коронавируса в Туве прекращена работа детских лагерей - власти
08:20 30.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вспышка произошла в лагере "Байлак". По данным СК, с 11 июня к педиатру обращались 35 детей с различными жалобами - на боли в горле, насморк, головную боль и кашель. Но врач не принял мер по изоляции детей, не поставил в известность родителей, Минздрав и Роспотребнадзор.
"На экстренном совещании принято решение о досрочном прекращении деятельности всех детских оздоровительных лагерей, работающих на территории республики. Соответственно, второй и третий сезоны не будут принимать детей", - сообщили в пресс-службе.
Со среды будет организована транспортировка детей домой. Также будет организован возврат денег родителям за приобретенные путевки, для них будет работать горячая линия.
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