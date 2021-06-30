Из-за вспышки коронавируса в Туве прекращена работа детских лагерей - власти

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа детских лагерей в Туве прекращена после вспышки коронавирусной инфекции в одном из них. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства республики.



Вспышка произошла в лагере "Байлак". По данным СК, с 11 июня к педиатру обращались 35 детей с различными жалобами - на боли в горле, насморк, головную боль и кашель. Но врач не принял мер по изоляции детей, не поставил в известность родителей, Минздрав и Роспотребнадзор.



"На экстренном совещании принято решение о досрочном прекращении деятельности всех детских оздоровительных лагерей, работающих на территории республики. Соответственно, второй и третий сезоны не будут принимать детей", - сообщили в пресс-службе.



Со среды будет организована транспортировка детей домой. Также будет организован возврат денег родителям за приобретенные путевки, для них будет работать горячая линия.



