0
0
144
НОВОСТИ

Из-за вспышки коронавируса в Туве прекращена работа детских лагерей - власти

08:20 30.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа детских лагерей в Туве прекращена после вспышки коронавирусной инфекции в одном из них. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства республики.

Вспышка произошла в лагере "Байлак". По данным СК, с 11 июня к педиатру обращались 35 детей с различными жалобами - на боли в горле, насморк, головную боль и кашель. Но врач не принял мер по изоляции детей, не поставил в известность родителей, Минздрав и Роспотребнадзор.

"На экстренном совещании принято решение о досрочном прекращении деятельности всех детских оздоровительных лагерей, работающих на территории республики. Соответственно, второй и третий сезоны не будут принимать детей", - сообщили в пресс-службе.

Со среды будет организована транспортировка детей домой. Также будет организован возврат денег родителям за приобретенные путевки, для них будет работать горячая линия.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 30.06.2021
Из-за задержек Гватемала потребовала от России вернуть аванс за поставки «Спутника»
0
10
09:20 30.06.2021
Военный корабль США Ross не приближался к водам Крыма - представители Sea Breeze
0
52
09:05 30.06.2021
Сборная Украины прошла в четвертьфинал ЧЕ
0
91
09:00 30.06.2021
Путин подписал закон о защите минимального дохода должника от списания
0
95
08:10 30.06.2021
Для реконструкции БАМа минобороны намерено задействовать 1,8 тыс. человек
0
166
22:40 29.06.2021
В Испании одобрили законопроект, позволяющий с 14 лет менять в загсе данные о своем поле
0
577
22:00 29.06.2021
РФ поднимала авиацию для предупреждения нарушения границы фрегатом Нидерландов
0
687
21:26 29.06.2021
Вакцинация остается добровольной, Путин на прямой линии даст развернутый ответ - Песков
0
882
20:40 29.06.2021
Посольство США в РФ сможет нанять американцев лишь после решения вопроса с визами - посол
0
668
20:00 29.06.2021
Из-за мутаций коронавируса прививаться нужно каждые полгода - Гинцбург
0
723

Возврат к списку