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Путин подписал закон о защите минимального дохода должника от списания

09:00 30.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон о неприкосновенности минимального дохода, который необходим для существования должника и находящихся на его иждивении лиц. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, призван защитить эту сумму от взыскания.

С этой целью заработная плата и иные доходы гражданина-должника, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения в целом по РФ, включаются в перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Закон дает право должникам обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать счет, с которого нельзя будет списывать такую сумму (12 702 рубля по состоянию на 2021 год по РФ). Если в регионе данный показатель превышает общефедеральный, то в расчет берется он.

При этом данное правило не будет распространяться на взыскание алиментов, возмещение вреда, причиненного здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, ущерба, причиненного преступлением.

При наличии у должника иждивенцев он будет вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по РФ или по региону.

Как отмечал ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, закон устанавливает дополнительный механизм защиты для социально уязвимых категорий граждан.

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