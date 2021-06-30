Сборная Украины прошла в четвертьфинал ЧЕ
09:05 30.06.2021 Источник: Lenta.ru
Сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы. Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру.
Встреча прошла в Глазго. Украинцы открыли счет на 27-й минуте. Передачей Андрея Ярмоленко воспользовался Александр Зинченко. Шведы отыгрались на 43-й минуте усилиями Эмиля Форсберга. В основное время команды не выявили сильнейшего.
В первом дополнительном тайме шведская сборная осталась в меньшинстве: за фол против Артема Беседина был удален Маркус Даниэльссон. Вышедший вместо травмированного Беседина Артем Довбик забил решающий гол на 121-й минуте и принес победу сборной Украины.
Соперником Украины в четвертьфинале Евро станет Англия. Подопечные Гарета Саутгейта в свою очередь выбили из турнира Германию.
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