Военный корабль США Ross не приближался к водам Крыма - представители Sea Breeze

09:20 Источник: РОСБАЛТ

Военный корабль Соединенных Штатов Ross («Росс») не приближался к водам у Крыма, подконтрольным России. Об этом сообщили представители учений Sea Breeze, которые проходят с участием Украины в Черном море.

Накануне стало известно, что ракетный эсминец Военно-морских сил (ВМС) США USS Ross якобы вошел в российские территориальные воды, но вскоре резко изменил курс. Корабль ушел вправо и сбавил скорость. Росбалт