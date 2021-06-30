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НОВОСТИ

Военный корабль США Ross не приближался к водам Крыма - представители Sea Breeze

09:20 30.06.2021 Источник: РОСБАЛТ

Военный корабль Соединенных Штатов Ross («Росс») не приближался к водам у Крыма, подконтрольным России. Об этом сообщили представители учений Sea Breeze, которые проходят с участием Украины в Черном море.

Накануне стало известно, что ракетный эсминец Военно-морских сил (ВМС) США USS Ross якобы вошел в российские территориальные воды, но вскоре резко изменил курс. Корабль ушел вправо и сбавил скорость.  Росбалт

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