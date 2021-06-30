Из-за задержек Гватемала потребовала от России вернуть аванс за поставки «Спутника»
09:32 30.06.2021 Источник: Эхо Москвы
Гватемала потребовала от России вернуть аванс за поставки вакцины от коронавируса «Спутник» из-за задержек. В апреле страна заключила с Москвой контракт на поставку 16 млн доз за 12 млрд рублей, но до сих пор получила лишь 150 тысяч. В то же время Россия уже получила половину от полной суммы.
В Минздраве республики отмечают, что готовы будут купить вакцину позже, если Россия-таки сможет им ее поставить, но оплачивать это теперь готовы лишь по факту поставки.
Помимо «Спутника» в Гватемале зарегистрированы препараты компаний Moderna и AstraZeneca, но их гватемальцам поставляют безвозмездно по линии ООН. Эхо Москвы
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