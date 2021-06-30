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НОВОСТИ

Китай победил малярию - ВОЗ

10:05 30.06.2021 Источник: Газета.Ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выдала Китаю сертификат, свидетельствующей о победе над малярией в стране. 

«Успех был заработан тяжелым трудом и пришел только после десятилетий целенаправленных и постоянных усилий. С этим объявлением Китай присоединяется к растущему числу стран, которые демонстрируют миру, что свободное от малярии будущее - жизнеспособная цель», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

При этом в ВОЗ напомнили, что в 1940-е годы Китай ежегодно сообщал о более чем 30 млн случаев заболевания малярией.

Китай стал первой за более чем тридцать лет страной в Западно-Тихоокеанском регионе, получившей сертификат о победе над малярией.

Ранее в России был зарегистрирован первый ПЦР-тест для диагностики малярии.  Газета.Ru

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