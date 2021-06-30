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НОВОСТИ

Большинство привитых россиян намерены ревакцинироваться - опрос

10:20 30.06.2021 Источник: РБК

Большинство россиян, сделавших прививку от коронавируса, готовы последовать рекомендациям Минздрава и пройти ревакцинацию спустя полгода. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом Superjob.

Как следует из результатов социологического исследования (есть у РБК), сделать повторную прививку готовы 78% опрошенных, а однозначно пойдут на ревакцинацию 43%.

Отрицательно отнеслись к идее повторной прививки 22% респондентов, причем лишь 6% заявили, что однозначно против этого.

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