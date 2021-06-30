ГИБДД предлагает запретить таксистам со стажем менее 3 лет пользоваться агрегатором
10:32 30.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госавтоинспекция предлагает запретить пользоваться агрегатором водителям такси, чей стаж менее трех лет. Об этом сообщил глава ГИБДД Михаил Черников в интервью газете "Аргументы и факты".
"Доступ к услугам агрегатора необходимо предоставлять исключительно тем водителям, чей стаж не менее трех лет, а также имеющим российское водительское удостоверение или водительское удостоверение соответствующей категории гражданина другого государства, в котором русский язык закреплен в качестве государственного. Кроме того, программное обеспечение сервиса заказа такси следовало бы дополнить функционалом по прекращению передачи водителю информации о заказах в случае превышения им допустимого времени пребывания за рулем - в соответствии с Трудовым кодексом и предельными нормами труда водителей, закрепленными в ПДД", - отметил Черников.
По его словам, водители такси часто работают одновременно с несколькими агрегаторами и перерабатывают. "Сегодня мы готовим информационно-цифровую платформу "Безопасность дорожного движения", к которой у агрегаторов будет доступ, чтобы они видели, кто у них работает в качестве водителей, какие правонарушения есть у каждого из них. Бывали случаи, когда на линии работают водители, лишенные прав, но не сдавшие водительские удостоверения. Необходимо отметить, что основная часть всех этих предложений ранее уже направлялась МВД в Минтранс для дополнения законодательства в сфере такси", - сказал Черников.
НОВОСТИ
- 11:05 30.06.2021
- Более 60% предпринимателей в РФ не готовы переходить на режим COVID-free - исследование
- 11:00 30.06.2021
- В Москве за неделю задержаны 5 курьеров с поддельными справками о вакцинации от ковида
- 10:20 30.06.2021
- Большинство привитых россиян намерены ревакцинироваться - опрос
- 10:07 30.06.2021
- Артисты «Геликон-оперы» в преддверии фестиваля Чайковского провели акцию «Хором в Клин»
- 10:05 30.06.2021
- Китай победил малярию - ВОЗ
- 10:00 30.06.2021
- Генпрокурор Чехии, споривший из-за дела о взрыве во Врбетице, ушел в отставку
- 09:59 30.06.2021
- Собянин: инновации – это повседневная реальность экономики Москвы
- 09:32 30.06.2021
- Из-за задержек Гватемала потребовала от России вернуть аванс за поставки «Спутника»
- 09:20 30.06.2021
- Военный корабль США Ross не приближался к водам Крыма - представители Sea Breeze
- 09:05 30.06.2021
- Сборная Украины прошла в четвертьфинал ЧЕ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать