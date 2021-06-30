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НОВОСТИ

Собянин: инновации – это повседневная реальность экономики Москвы

09:59 30.06.2021

Самые передовые проекты Московских инновационных компаний представил в  блоге на своем персональном сайте столичный мэр Сергей Собянин.

«В прошлом году Москва заняла 32 место в рейтинге 100 ведущих инновационных кластеров мира Global Innovation Index. Еще в 2017 году мы находились на 57 месте. В недавно публикованном рейтинге экосистем стартапов StartupBlink за 2021 год Москва заняла девятое место в мире и второе место среди европейских городов. Это признание - результат работы тысяч малых и средних фирм, разрабатывающих и внедряющих оригинальные инновационные продукты» - отмечается в сообщении.

Для поощрения участников конкурса была утверждена специальная премия «Новатор Москвы» - сообщает мэр, - также в конкурсе могут принять участие все желающие изобретатели при условии, что они работают и живут в столице.

«На этой неделе были объявлены лауреаты премии 2021 года. По сравнению с 2020 годом число заявок выросло в 1,5 раза. На соискание премии было выдвинуто 740 заявок по шести приоритетным направлениям: «Медицина и фармацевтика», «Искусственный интеллект и информационные технологии», «Транспорт и логистика», «Благоустройство и строительство», «Экология и охрана окружающей среды» и «Общественные проекты». В финал вышли 36 инновационных разработок. Победителями стали авторы 18 проектов. Среди них не только инновационные идеи (номинация «Проект будущего») и стартапы («Меняющие реальность»), но и серийная продукция, которая уже нашла своего покупателя («Лидеры инноваций»)», - отмечается в блоге.


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