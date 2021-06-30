Собянин: инновации – это повседневная реальность экономики Москвы
09:59 30.06.2021
Самые передовые проекты Московских инновационных компаний представил в блоге на своем персональном сайте столичный мэр Сергей Собянин.
«В прошлом году Москва заняла 32 место в рейтинге 100 ведущих инновационных кластеров мира Global Innovation Index. Еще в 2017 году мы находились на 57 месте. В недавно публикованном рейтинге экосистем стартапов StartupBlink за 2021 год Москва заняла девятое место в мире и второе место среди европейских городов. Это признание - результат работы тысяч малых и средних фирм, разрабатывающих и внедряющих оригинальные инновационные продукты» - отмечается в сообщении.
Для поощрения участников конкурса была утверждена специальная премия «Новатор Москвы» - сообщает мэр, - также в конкурсе могут принять участие все желающие изобретатели при условии, что они работают и живут в столице.
«На этой неделе были объявлены лауреаты премии 2021 года. По сравнению с 2020 годом число заявок выросло в 1,5 раза. На соискание премии было выдвинуто 740 заявок по шести приоритетным направлениям: «Медицина и фармацевтика», «Искусственный интеллект и информационные технологии», «Транспорт и логистика», «Благоустройство и строительство», «Экология и охрана окружающей среды» и «Общественные проекты». В финал вышли 36 инновационных разработок. Победителями стали авторы 18 проектов. Среди них не только инновационные идеи (номинация «Проект будущего») и стартапы («Меняющие реальность»), но и серийная продукция, которая уже нашла своего покупателя («Лидеры инноваций»)», - отмечается в блоге.
НОВОСТИ
- 11:05 30.06.2021
- Более 60% предпринимателей в РФ не готовы переходить на режим COVID-free - исследование
- 11:00 30.06.2021
- В Москве за неделю задержаны 5 курьеров с поддельными справками о вакцинации от ковида
- 10:32 30.06.2021
- ГИБДД предлагает запретить таксистам со стажем менее 3 лет пользоваться агрегатором
- 10:20 30.06.2021
- Большинство привитых россиян намерены ревакцинироваться - опрос
- 10:07 30.06.2021
- Артисты «Геликон-оперы» в преддверии фестиваля Чайковского провели акцию «Хором в Клин»
- 10:05 30.06.2021
- Китай победил малярию - ВОЗ
- 10:00 30.06.2021
- Генпрокурор Чехии, споривший из-за дела о взрыве во Врбетице, ушел в отставку
- 09:32 30.06.2021
- Из-за задержек Гватемала потребовала от России вернуть аванс за поставки «Спутника»
- 09:20 30.06.2021
- Военный корабль США Ross не приближался к водам Крыма - представители Sea Breeze
- 09:05 30.06.2021
- Сборная Украины прошла в четвертьфинал ЧЕ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать