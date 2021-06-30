Артисты «Геликон-оперы» в преддверии фестиваля Чайковского провели акцию «Хором в Клин»
10:07 30.06.2021
|Фото Сергея Хакимова
Практически все выступавшие предварительно сделали прививки от ковида. Об этом свидетельствовала надпись «Я вакцинирован» на бейджике у каждого участника.
«Опыт фестиваля прошлого года, когда мы первые в стране в условиях локдауна провели open air фестиваля Чайковского в Клину, показал, что наши зрители готовы соблюдать беспрецедентные меры безопасности. И в этом году мы обязательно их применим снова, – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова. – Благодарю всех артистов-участников нашего фестиваля, технические, организационные и съемочные группы за то, что они ответственно относятся к вакцинации. Особенно показателен опыт театра «Геликон-опера», где артисты сделали прививки почти всем коллективом. Поэтому я уверена, что и в этом году фестиваль пройдет успешно и безопасно».
На Ленинградском вокзале была также организована эксклюзивная выставка одного экспоната из фондов музея Чайковского в Клину. Это уникальная перочистка в виде кабана, хранит следы чернил пера композитора.
«Кабан стал верным другом, свидетелем рождения многих сочинений, событий жизни и личных переживаний композитора, – сказал худрук театра «Геликон-оперы», народный артист России Дмитрий Бертман. – Мы находимся в историческом месте – именно через этот вокзал ездил Чайковский в Петербург и обратно, а Клин находился по пути. И именно отсюда люди поедут на фестиваль, чтобы получить незабываемые впечатления. Поэтому совместно с РЖД мы решили сделать здесь такой проект, флешмоб, где прозвучали произведения Чайковского, а также впервые в истории из музея-заповедника Чайковского представили оригинал одного из экспонатов. Каждый год Клин принимает фестиваль, который проходит при поддержке правительства Московской области, и мы, как театр, принимаем в нем участие».
С программой фестиваля можно ознакомиться на его сайте.
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