Светлана Разворотнева предлагает ввести новые формы поддержки для семей с детьми
11:40 30.06.2021
|Фото Екатерины Бибиковой
Очерчивая ряд проблем, связанных с пандемией COVID-19, с которыми столкнулось мировое сообщество, особенный акцент общественница сделала на проблемах, связанных с социальной поддержкой людей в этот сложный период. Она предлагает ввести новый комплекс мер направленный на поддержку наиболее уязвимого в сложившейся ситуации слоя населения – семей с детьми.
Предложенный общественницей комплекс мер направлен на поддержание семей и возможность дать детям базу для развития с самого рождения и по достижении ими совершеннолетия, не зависимо от материального положения родителей.
Ранее она озвучивала предложения о строительстве и привлечении жилых фондов для социального найма и введения субсидий для съема квартир малоимущих семей. Говорила о возможности бесплатного проезда детям в общественном транспорте к месту учебы, предлагала вернуть бесплатную продленку в школу, увеличить количество целевых мест в ВУЗах, тем самым давая возможность более широкому слою молодёжи получить высшее образование. Разворотнева считает, что московские районы должны быть оснащены новыми бассейнами, спортивными площадками и центрами досуга, занятия в которых также должны быть бесплатными.
«Хорошо бы, чтобы все это было на безвозмездной основе, но такие возможности не всегда есть. Я думаю, Москва могла бы создать свое ноу-хау. Хотя бы за один кружок или секцию, если родители за нее платят, город может возвращать эти деньги родителям», - заявила Разворотнева.
Еще одно предложение общественницы – создать на портале «mos.ru» единую точку доступ ко всем видам социальной помощи для детей и молодежи. После введения минимальной информации о семье, заявитель сможет ознакомиться со всеми предложениями по социальной поддержке. Получить эту помощь будет возможно «нажатием одной клавиши». Светлана Разворотнева уверена, что все полагающиеся по статусу просителя льготы должны предоставляться не на выбор, а комплексно.
В пресс-конференции также принимали участие уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева и уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская.
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