В Москве выявили 5 823 случая заражения коронавирусом за сутки
12:05 30.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 5 823, до 1 358 215, это минимум за последние две недели. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,43%. Днем ранее было выявлено 6 209 случаев.
За сутки в Москве зарегистрировали 117 смертей из-за коронавируса (против 121 днем ранее), их общее число составило 22 448, следует из сообщения штаба.
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