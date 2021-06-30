В Москве выявили 5 823 случая заражения коронавирусом за сутки

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 5 823, до 1 358 215, это минимум за последние две недели. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,43%. Днем ранее было выявлено 6 209 случаев.

За сутки в Москве зарегистрировали 117 смертей из-за коронавируса (против 121 днем ранее), их общее число составило 22 448, следует из сообщения штаба.