Тимофей Баженов: Избежать кибермошенничества россиянам поможет знание новых схем обмана

12:06

Фото Максима Манюрова

Рассказывая о новых схемах обмана через сервисы интернет-объявлений, мы поможем людям не попасть в сети кибермошенников, считает лидер общественного движения Тимофей Баженов.

«Жертвами аферистов часто становятся социально-незащищённые слои населения. Нам необходимо срочно принимать законодательные меры, которые помогут обезопасить россиян от кибермошенников», – высказал мнение общественник.

Он акцентировал внимание на незащищенности людей, продолжающих попадаться на схемы интернет-мошенников, не смотря на то, что данная проблема давно и прочно на слуху. Поводом для обмана может стать любое предложение, даже такое банальное, как продажа личных вещей. Злоумышленники весьма убедительны, на их удочку попадаются даже опытные взрослые люди. Но больше всего страдают социально уязвимые: дети, люди с ограниченными возможностями и представители старшего поколения.

Обман строится на довольно простой схеме. Публикуется фальшивое объявление и потенциальной жертве предлагается провести предварительный платеж, чтобы получить товар. Далее человека убеждают, что для завершения оплаты ему необходимо сообщить реквизиты банковской карты либо смс-счета. Еще один вариант мошеннической схемы предлагает клиенту перевести деньги по ссылке на липовый сайт, очень похожий на настоящий сайт объявлений. Персональные данные при переходе по ссылке оказываются в доступе злоумышленников, что позволяет последним беспрепятственно снять оттуда все имеющиеся средства.

Специалисты Роскачества отмечают, что особенно популярны в последнее время фальшивые QR-коды, телефонное мошенничество, схемы, связанные с приемом на работу и многое другое.

Тимофей Баженов считает, что россиян от кибермошенников необходимо защитить на государственном уровне для начала ужесточив ответственность за кибермошенничество. Следующий шаг, по мнению общественника, признать преступлениями с отягчающими обстоятельствами в отношении социально-незащищённых граждан.

Согласно статистке, за последние пять лет количество киберпреступлений в стране выросло на 1200 процентов. По данным Генпрокуратуры в 2020 году интернет-мошенничество составило 25% от общего количества преступлений. Заявить об обмане и получить консультацию о правильном поведении, если вы стали жертвой преступников, можно на сервисе по борьбе с мошенничеством «Мошеловка». Сервис запущен ОНФ в мае 2021 года.