0
0
120
НОВОСТИ

Путин считает украинцев и русских одним народом

12:00 30.06.2021 Источник: НГ-Online

Во время "Прямой линии" президент России Владимир Путин ответил на вопрос об отношении с Украиной:

"Я не считаю украинский народ недружественным народом. Я уже много раз говорил об этом и могу повторить еще раз. Я считаю, что украинцы и русские - это вообще один народ. А вот руководство современной Украины, в отличие от народа, явно является недружественным. Зеленский отдал Украину под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти - в Берлине и в Париже. Ну о чем разговаривать? Тем не менее я не отказываюсь от встреч подобного рода. Надо только понять, о чем говорить. Я напишу отдельную аналитическую статью и надеюсь, что в России и Украине с ней познакомятся люди. Я изложу свое отношение к этому делу".


Подробнее...

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

13:50 30.06.2021
Оксана Пушкина предложила создать министерство демографии
0
48
13:32 30.06.2021
Путин не считает, что мир стоял на грани войны после ситуации с британским эсминцем
0
105
13:25 30.06.2021
Посол РФ обвинил Лондон в дезинформации о «заходах российских кораблей в британские воды»
0
103
13:15 30.06.2021
Президент счел неверными принятые на региональном уровне решения о лишении звания ветерана труда
0
116
13:05 30.06.2021
Путин сообщил, что рост цен на продовольствие - общемировая тенденция
0
122
12:50 30.06.2021
Если есть медотвод, требовать вакцинации никто не имеет права - Путин
0
135
12:45 30.06.2021
Референдума о независимости Каталонии не будет - премьер Испании
0
153
12:35 30.06.2021
Путин не поддерживает обязательную вакцинацию
0
183
12:30 30.06.2021
Путин рассказал, что привился "Спутником V"
0
191
12:06 30.06.2021
Тимофей Баженов: Избежать кибермошенничества россиянам поможет знание новых схем обмана
0
182

Возврат к списку