Путин считает украинцев и русских одним народом
12:00 30.06.2021 Источник: НГ-Online
Во время "Прямой линии" президент России Владимир Путин ответил на вопрос об отношении с Украиной:
"Я не считаю украинский народ недружественным народом. Я уже много раз говорил об этом и могу повторить еще раз. Я считаю, что украинцы и русские - это вообще один народ. А вот руководство современной Украины, в отличие от народа, явно является недружественным. Зеленский отдал Украину под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти - в Берлине и в Париже. Ну о чем разговаривать? Тем не менее я не отказываюсь от встреч подобного рода. Надо только понять, о чем говорить. Я напишу отдельную аналитическую статью и надеюсь, что в России и Украине с ней познакомятся люди. Я изложу свое отношение к этому делу".
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