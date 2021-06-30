Путин сообщил, что рост цен на продовольствие - общемировая тенденция

13:05 Источник: НГ-Online

Во время "Прямой линии" президент России Владимир Путин ответил на вопрос о росте цен на продовольствие:



"У нас самый большой рост на продукты питания был в прошлом году и начале этого [года]. Больше всего вырос сахар - 41%, потом - подсолнечное масло. <…> Правительство приняло ряд решений на этот счет по сдерживанию цен на продукты питания: заключили соглашения между производителями и торговыми сетями, выдали субсидии производителями конечной продукции на закупку по высоким ценам сырья, затем ввели в сфере внешней торговли повышенные таможенные пошлины. <...> Так что в целом на это, конечно, государство обращает внимание".



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