Оксана Пушкина предложила создать министерство демографии
13:50 30.06.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Депутат Пушкина предложила создать министерство демографии. Оно может получить ряд полномочий Минтруда, Минздрава и Минобра.
Депутат Госдумы Оксана Пушкина в комментарии радиостанции «Говорит Москва» рассказала, что думала об этом ещё во время учёбы в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
«Я не предлагаю создать новое министерство с нуля, речь идёт о реорганизации работы правительства с передачей Министерству демографической и семейной политики ряда полномочий Минтруда, Минздрава, Минобра, Минэкономразвития и других. Это не потребует дополнительных расходов, зато в России, наконец появится государственная структура, ответственная за демографическую безопасность, – министерство будущего, если хотите.
Поэтому я считаю правильным создать новое министерство, главной задачей которого станет народосбережение, глубокое и беспристрастное изучение вызовов сегодняшнего дня и подготовка стратегии по обеспечению демографической безопасности России».
Пушкина заявила, что демографическая безопасность – это краеугольный камень для успешного развития любого государства, поскольку от неё зависят экономическая, социальная, культурная, экологическая, военная и другие сферы.
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