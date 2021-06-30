0
0
0
НОВОСТИ

Оксана Пушкина предложила создать министерство демографии

13:50 30.06.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Депутат Пушкина предложила создать министерство демографии. Оно может получить ряд полномочий Минтруда, Минздрава и Минобра.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина в комментарии радиостанции «Говорит Москва» рассказала, что думала об этом ещё во время учёбы в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

«Я не предлагаю создать новое министерство с нуля, речь идёт о реорганизации работы правительства с передачей Министерству демографической и семейной политики ряда полномочий Минтруда, Минздрава, Минобра, Минэкономразвития и других. Это не потребует дополнительных расходов, зато в России, наконец появится государственная структура, ответственная за демографическую безопасность, – министерство будущего, если хотите.

Поэтому я считаю правильным создать новое министерство, главной задачей которого станет народосбережение, глубокое и беспристрастное изучение вызовов сегодняшнего дня и подготовка стратегии по обеспечению демографической безопасности России».

Пушкина заявила, что демографическая безопасность – это краеугольный камень для успешного развития любого государства, поскольку от неё зависят экономическая, социальная, культурная, экологическая, военная и другие сферы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 30.06.2021
Путин не считает, что мир стоял на грани войны после ситуации с британским эсминцем
0
105
13:25 30.06.2021
Посол РФ обвинил Лондон в дезинформации о «заходах российских кораблей в британские воды»
0
103
13:15 30.06.2021
Президент счел неверными принятые на региональном уровне решения о лишении звания ветерана труда
0
116
13:05 30.06.2021
Путин сообщил, что рост цен на продовольствие - общемировая тенденция
0
122
12:50 30.06.2021
Если есть медотвод, требовать вакцинации никто не имеет права - Путин
0
135
12:45 30.06.2021
Референдума о независимости Каталонии не будет - премьер Испании
0
153
12:35 30.06.2021
Путин не поддерживает обязательную вакцинацию
0
183
12:30 30.06.2021
Путин рассказал, что привился "Спутником V"
0
191
12:06 30.06.2021
Тимофей Баженов: Избежать кибермошенничества россиянам поможет знание новых схем обмана
0
182
12:05 30.06.2021
В Москве выявили 5 823 случая заражения коронавирусом за сутки
0
170

Возврат к списку