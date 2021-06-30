Россия не будет блокировать иностранные соцсети - Путин

14:12 Источник: НГ-Online

Во время "Прямой линии" президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможной блокировке иностранных соцсетей:

"Нет, у нас нет таких планов. Мы никого не собираемся блокировать. Собираемся работать с ними".



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