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НОВОСТИ

Россия не будет блокировать иностранные соцсети - Путин

14:12 30.06.2021 Источник: НГ-Online

Во время "Прямой линии" президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможной блокировке иностранных соцсетей:

"Нет, у нас нет таких планов. Мы никого не собираемся блокировать. Собираемся работать с ними".


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