Армия взялась за реконструкцию Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в Амурской области

14:25 Источник: НГ-Online

Замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков прибыл в Верхнехейск и приступил к проверке хода подготовки к реконструкции БАМа. В населённых пунктах Дрогошевск, Тунгала, Огорон и Верхнезейск Булгаков проверит ход выполнения работ по подготовке площадок под монтаж строений и возведение блочно-модульных городков, предназначенных для размещения железнодорожных войск, которые участвуют в реконструкции восточного участка БАМа. В Верхнезейске замминистра обороны примет участие в торжественной церемонии открытия и заселения двух блочно-модульных городков на 60 мест каждый.

Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что военное ведомство планирует в 2021 году возвести шесть блочно-модульных городков для комфортного быта военнослужащих, занятых реконструкцией БАМа.

В апреле Минобороны начало строительство второго пути Байкало-Амурской железнодорожной магистрали на участке от Улака до Февральска длиной 340 километров. В работах будут задействованы десять бригад железнодорожных войск.

БАМ - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность сейчас - 4,3 тысячи километров. БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности, идет модернизация. Программа развития Восточного полигона рассчитана на период 2013-2024 годов.

Минобороны планирует задействовать группировку из 1,8 тысячи человек для выполнения работ по реконструкции Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в Амурской области. Общая численность создаваемой группировки Минобороны составит более 1800 человек и более 1200 единиц техники, в том числе на первом этапе с 2021 года - более 1400 человек и более 900 единиц техники, на втором этапе с 2022 года - с увеличением примерно на 400 человек и около 300 единиц техники

За реконструкцию железнодорожными войсками участка БАМа от станции Улак до разъезда Мирошниченко протяженностью 156 километров отвечает Восточный военный округ, участка от разъезда Мирошниченко до станции Февральск протяженностью 183 километра - Центральный военный округ.

Всего на восточном участке БАМа в 2021-2024 годах планируется построить девять разъездов, девять двухпутных вставок и второй главный путь.Выполнение задачи, поставленной президентом РФ по реконструкции восточного участка Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, организовано и находится на особом (ежесуточном) контроле.

В настоящее время специалисты военного ведомства возвели четыре временных паромных переправы для обеспечения работ по реконструкции Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в Амурской области. Подразделениями бригад материально-технического обеспечения Восточного военного округа завершено наведение четырех временных паромных переправ через водные преграды: реки Дугда (ширина 140 метров), Нора (180 метров) и Селемджа (180 метров), Зейское водохранилище (1835 метров).

На реках Селемджа, Нора и Дугда пропускная способность каждой переправы составляет до 120 единиц автомобильного транспорта в сутки, а на Зейском водохранилище - до 240 единиц в сутки.

Участок строительства второго пути Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в Приамурье, порученный железнодорожным войскам, является очень сложным из-за болотистой местности, заявил замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

«Наши железнодорожные войска первыми зашли на строительство второй ветки БАМа протяженностью340 километров. Это самый плохой участок, который есть на БАМе, самый сложнейший, по топям и болотам. Ни одной дороги рядом нет. Второй путь БАМа будет прокладываться в восьми метрах от первого без прекращения движения поездов», - отметил замглавы военного ведомства Дмитрий Булгакова.