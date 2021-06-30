Парламент седьмого созыва работал на должном уровне, уверен президент
15:25 30.06.2021 Источник: НГ-Online
Во время "Прямой линии" президент России Владимир Путин ответил на вопрос о внутренней политике, выборах:
"Парламент седьмого созыва работал не просто удовлетворительно, а на должном уровне. И результаты работы соответствовали тем требованиям, которые предъявлялись ситуацией и страной к работе высшего представительного и законодательного органа России.
Как известно, и это практически все признают, мы прошли самый острый участок [пандемии] гораздо мягче, с потерями, но гораздо мягче, чем во многих других странах. Это в том числе и благодаря работе депутатов Государственной думы, причем всех фракций.
Теперь по поводу партии власти. Вы знаете, наша жизнь, к сожалению, не состоит из постоянных праздников и раздачи денег. Это самое простое и самое приятное - как сеятель, который на известной картине разбрасывает деньги направо и налево. Но лукошко-то когда-то закончится, а урожай может еще и не взойти. Поэтому решения [властей] должны приниматься, что называется, как в народе говорят, на ясном глазу, профессионально и с чувством ответственности за принимаемые решения".
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